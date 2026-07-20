Il Tribunale di Roma ha disposto il sequestro di beni per un valore superiore a 2,3 milioni di euro. I beni sono stati confiscati a un individuo di Roma, considerato socialmente pericoloso, nell’ambito di un procedimento legale. La confisca riguarda attività illecite e si basa sulla valutazione del patrimonio accumulato dall’individuo. La misura si inserisce in un’azione volta a contrastare il patrimonio derivante da reati.

È di oltre 2,3 milioni di euro il valore dei beni confiscati a un soggetto romano, ritenuto socialmente pericoloso, nell’ambito di un provvedimento emesso dal Tribunale di Roma. La misura, eseguita dalla Guardia di Finanza, è stata disposta per contrastare la disponibilità di ricchezze di origine illecita, maturate attraverso traffico di sostanze stupefacenti, ricettazione, estorsione e detenzione e porto illegale di armi. Le indagini e il sequestro dei beni Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il provvedimento di confisca è stato emesso dalla Sezione specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma. L’azione si inserisce nell’ambito delle strategie di contrasto patrimoniale ai patrimoni illeciti, con la collaborazione della Procura della Repubblica e delle Fiamme Gialle. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Roma, il tesoro accumulato con attività illecite: confiscati beni per oltre 2,3 milioni di euro

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