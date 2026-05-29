Frosinone confiscati beni per 2 milioni di euro a becchini-spacciatori in lotta con il clan di Camorra

Notizia in breve

A Frosinone sono stati sequestrati beni per circa 2 milioni di euro a un padre e un figlio, entrambi necrofori, accusati di essere coinvolti in attività di spaccio e di aver avuto legami con un clan di Camorra. Le autorità hanno confiscato le società utilizzate per riciclare i proventi illeciti derivanti dall’attività di droga. L’operazione ha coinvolto anche le aziende di proprietà dei sospettati, ritenute strumenti per il riciclaggio di denaro.