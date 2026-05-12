Beni confiscati progetti per nove milioni di euro
Nella giornata di oggi si è svolto un incontro presso la Prefettura di Napoli dedicato ai beni confiscati nella provincia, con particolare attenzione ai progetti finanziati con circa nove milioni di euro provenienti dalle risorse statali. Durante l'incontro, è stato esaminato lo stato di avanzamento delle iniziative e sono state discusse le modalità di gestione e utilizzo dei beni confiscati. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e della struttura che si occupa della gestione dei beni.
Tavolo di lavoro in Prefettura a Napoli sugli interventi che riguardano i beni confiscati nel territorio provinciale, finanziati con le risorse statali gestite dalla struttura commissariale. Alla riunione, presieduta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari e dal commissario straordinario per il.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Beni confiscati: protocollo d'intesa con l'Anbsc
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Avviso pubblico per l'assegnazione in concessione gratuita di 21 beni confiscati alla criminalità organizzata Scadenza: ore 13:00 del 24 luglio 2026. Consulta l'avviso sul sito per maggiori informazioni ow.ly/vT6Y50YW2ue x.com
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