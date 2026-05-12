Beni confiscati progetti per nove milioni di euro

Nella giornata di oggi si è svolto un incontro presso la Prefettura di Napoli dedicato ai beni confiscati nella provincia, con particolare attenzione ai progetti finanziati con circa nove milioni di euro provenienti dalle risorse statali. Durante l'incontro, è stato esaminato lo stato di avanzamento delle iniziative e sono state discusse le modalità di gestione e utilizzo dei beni confiscati. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e della struttura che si occupa della gestione dei beni.

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