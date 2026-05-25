Atterraggio d’emergenza a Roma su un volo EasyJet | panico a bordo per un power bank nella stiva
Un volo easyJet diretto nel Regno Unito è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Roma dopo che è stato segnalato un power bank acceso nel bagaglio in stiva. A bordo si sono verificati momenti di panico tra i passeggeri, mentre l’aereo ha effettuato l’atterraggio. Le autorità hanno preso in custodia il bagaglio e hanno avviato le procedure di controllo. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite.
Momenti di grande tensione su un volo easyJet diretto nel Regno Unito, costretto a un atterraggio d’emergenza a Roma dopo la segnalazione di un power bank acceso all’interno del bagaglio in stiva. L’aereo, un volo easyJet partito da Hurghada, in Egitto, e diretto a Londra Luton, trasportava circa 180 passeggeri quando il comandante ha deciso di cambiare rotta. La segnalazione riguardava un power bank che stava caricando un telefono cellulare all’interno di un bagaglio sistemato nella stiva dell’aereo. Circa tre ore dopo il decollo, il velivolo è stato fatto atterrare in sicurezza all’aeroporto di Roma Fiumicino. Dopo lo sbarco, i passeggeri sono stati trasferiti su un altro volo previsto per il giorno successivo e la compagnia ha fornito pernottamento e assistenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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