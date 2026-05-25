Atterraggio d’emergenza a Roma su un volo EasyJet | panico a bordo per un power bank nella stiva

Notizia in breve

Un volo easyJet diretto nel Regno Unito è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Roma dopo che è stato segnalato un power bank acceso nel bagaglio in stiva. A bordo si sono verificati momenti di panico tra i passeggeri, mentre l’aereo ha effettuato l’atterraggio. Le autorità hanno preso in custodia il bagaglio e hanno avviato le procedure di controllo. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite.