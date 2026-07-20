Tre milioni di persone vivono a Roma, ma per molti fuorisede l’esperienza urbana si riduce a lunghi spostamenti sui mezzi pubblici. Le app di incontri e social media sono diventate strumenti principali per conoscere altre persone e creare nuove relazioni. Questi giovani spesso si trovano a navigare tra folla e solitudine, trovando nelle piattaforme digitali un modo per uscire dall’isolamento e scoprire la città e chi la abita.

Tre milioni di abitanti, distanze infinite e lunghi tragitti sui mezzi pubblici. Per un fuorisede l’impatto con la Capitale può trasformarsi in un paradosso: essere costantemente circondati da una marea di persone, ma sentirsi profondamente soli all’interno del contesto urbano. Tra la frenesia della metro e il tempo perso ad aspettare un autobus che spesso non passa, costruire una solida rete sociale da zero è diventato un vero e proprio lavoro a tempo pieno. Se prima l’università o il lavoro erano un modo naturale per fare rete, oggi i ritmi quotidiani stanno ridisegnando totalmente la geografia sociale. Spesso non basta più un frequentare un semplice luogo di aggregazione, bisogna passare per scorciatoie digitali. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, i fuorisede scoprono la Capitale. A farli incontrare sono le app

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