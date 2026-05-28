Le macchinine? Non sono motorini Ad Arezzo lo scoprono direttamente col verbale da 29 euro
Arezzo, un automobilista ha ricevuto un verbale da 29 euro per aver guidato una macchina piccola, considerata non un motorino. La sanzione è stata notificata dopo un controllo da parte delle forze dell'ordine. La differenza tra veicoli è stata verificata durante l'intervento. La notifica è stata consegnata sul posto, senza altre contestazioni. La questione ha generato discussioni sui gruppi Facebook locali.
Ogni tanto la redazione dell’Ortica entra nei gruppi Facebook aretini per osservare da vicino i dibattiti che animano la città. Non per stabilire chi abbia ragione, ma per raccontare come un problema reale si trasformi, commento dopo commento, in uno specchio perfetto degli umori aretini. Oggi è toccato alle “macchinine” parcheggiate negli stalli dei motorini: multe, regole sconosciute, accuse di “fare cassa”, monopattini extraterrestri, nostalgici del vecchio Cinquino e cittadini convinti che ad Arezzo le norme si scoprano solo tramite verbale. Il risultato è il solito capolavoro urbanistico locale: i parcheggi arriveranno “nel tempo”, le contravvenzioni invece sono già puntualissime. 🔗 Leggi su Lortica.it
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