Le macchinine? Non sono motorini Ad Arezzo lo scoprono direttamente col verbale da 29 euro

Notizia in breve

Arezzo, un automobilista ha ricevuto un verbale da 29 euro per aver guidato una macchina piccola, considerata non un motorino. La sanzione è stata notificata dopo un controllo da parte delle forze dell'ordine. La differenza tra veicoli è stata verificata durante l'intervento. La notifica è stata consegnata sul posto, senza altre contestazioni. La questione ha generato discussioni sui gruppi Facebook locali.