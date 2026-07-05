Un odontoiatra di 67 anni, noto come “Il Dottor Sorriso”, rivela di aver trattato contemporaneamente un politico e un giornalista con mal di denti, evitando che si incontrassero. Ricorda anche di aver curato un noto ex calciatore e di aver fatto visitare un’igienista dentale del San Raffaele. Il medico racconta di aver avuto emozioni intense durante le cure di personaggi pubblici e di aver sorriso davanti a certe situazioni.

“Beh, può immaginare la soddisfazione di vedere l’igienista dentale del San Raffaele ( Nicole Minetti, ndr) farsi curare i denti da me”. A parlare a ruota libera è Giovanni Macrì, odontoiatra di 67 anni noto come “ Il Dottor Sorriso”, che dalle colonne del Corriere della Sera apre il cassetto dei ricordi della sua prestigiosa poltrona bianca. Nel corso di una carriera quarantennale, lo studio milanese di Macrì è stato il crocevia di artisti, conduttori, esponenti della Prima e della Seconda Repubblica e leggende dello sport, regalando aneddoti surreali e retroscena inediti sulle celebrità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Gino Strada e Salvini ebbero mal di denti in contemporanea, feci in modo di non farli incontrare. Chiambretti tremava, curare Ronaldo una delle emozioni più grandi della mia vita”: parla “Il Dottor Sorriso”

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