In casa Roma, le trattative per Summerville sono in fase avanzata mentre la società cerca di portare avanti l’operazione. Nel frattempo, il tecnico e il direttore sportivo hanno pranzato al mare con lo staff, in una pausa tra le attività di mercato. La giornata si svolge tra incontri e incontri con agenti, senza annunci ufficiali al momento. La finestra di trasferimento rimane aperta fino alla chiusura prevista.

In casa Roma sono ore calde sul fronte del calciomercato. La trattativa per Summerville è entrata nel vivo e la società giallorossa continua a lavorare per provare a portare avanti l’operazione. Gli impegni sono molti e stringerti ma nonostante questo, Gasperini e Tony D'Amico hanno scelto di trascorrere al mare il giorno di riposo concesso alla squadra, pranzando al ristorante "L’Isola del Pescatore" di Santa Severa. Insieme a loro erano presenti anche tutti gli altri componenti dello staff giallorosso, oltre a Mattia Scala, nuovo allenatore della Primavera. Il pranzo è stato immortalato in alcuni scatti pubblicati sui social proprio dal ristorante, che ha scritto: "Bellissima giornata di riposo oggi con il mister e il suo staff". 🔗 Leggi su Forzaroma.info

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© Forzaroma.info - Roma, Gasperini-D’Amico: pausa mercato, pranzo al mare con tutto lo staff

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Gasperini inquieto: la Roma deve accelerare il calciomercato

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