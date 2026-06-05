Il mercato della Roma lo fa Gasperini | le mosse da manager all’inglese per D’Amico e lo staff

Gian Piero Gasperini sta assumendo un ruolo di gestione simile a quello di un manager all’inglese per la squadra e il suo staff. Le sue mosse si concentrano su strategie di coordinamento e collaborazione tra i membri del team. Recentemente, ha sottolineato l’importanza di lavorare uniti, evitando dichiarazioni che possano creare divisioni. La sua gestione mira a rafforzare l’organizzazione interna e a mantenere un ambiente di lavoro incentrato sulla coesione e sull’obiettivo comune.

Quando gli venne chiesto un po’ di tempo fa se si vedesse in un eventuale ruolo di manager all’inglese, Gian Piero Gasperini scelse la via della diplomazia calcistica: «L’importante è lavorare tutti insieme, di squadra, per il bene comune. L’allenatore deve svolgere il suo ruolo, ma in modo complementare al direttore sportivo. Arrivo a dire quasi che le due figure debbano viaggiare insieme, essendo entrambi responsabili dei risultati della squadra». Eppure, a guardare le ultime dinamiche di Casa Roma, in quella veste da plenipotenziario il tecnico di Grugliasco ci si è calato alla perfezione. Gli piace, lo attrae, e lo sta dimostrando sul campo guidando le prime grandi manovre dell’estate giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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