Dopo l’addio di Ranieri, l’allenatore ha ricevuto pieni poteri sulla rosa, il mercato e lo staff. Si occupa anche della gestione degli infortuni e delle scelte tecniche, assumendo un ruolo più ampio rispetto al passato. La decisione di affidargli questa responsabilità è stata presa dalla società, che intende affidarsi alla sua esperienza per rinnovare la squadra e migliorare la gestione interna.

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© Calcionews24.com - Gasperini Roma, pieni poteri dopo l’addio di Ranieri: così vuole cambiare il mercato, lo staff e i medici!

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