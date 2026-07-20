Egidio Forlin ha spento 108 candeline in una festa a Roma, circondato da parenti e amici. Indossava una camicia a righe azzurre, jeans e una coppola bianca, con gli occhi azzurri e un sorriso sereno. La celebrazione si è svolta in via Merulana, con la presenza della famiglia, dei nipoti e di alcuni vicini di casa, oltre alla sua dottoressa.

Camicia a righe azzurre, jeans e una coppola bianca. Gli occhi azzurri e il sorriso accolgono chi, ieri pomeriggio, ha voluto esserci in via Merulana, per festeggiare il suo compleanno: la famiglia, la figlia Nadia e il genero, i due nipoti con le mogli e i bisnipoti, gli amici di lunga data, i vicini di casa e la sua dottoressa. «È grazie a lei se sono ancora qui», ha detto Egidio quando l’ha scorta tra gli invitati al rinfresco. Accolto con un applauso e grandi abbracci, si è seduto sotto il gazebo del bar 081 (è stato proprio lui a scegliere la location della festa) addobbato di fiori bianchi, palloncini e la scritta «Happy birthday». Ha scartato regali, assaggiato il prosecco, mangiato, chiacchierato con tutti. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, Egidio Forlin ha compiuto 108 anni. La festa con amici e parenti: «Lassù hanno perso i miei documenti»

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