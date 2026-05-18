Lorenzo Salvetti si è aggiudicato la vittoria alla 25esima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, portando a casa il premio di 150mila euro in gettoni d’oro. Durante il discorso di ringraziamento, ha dedicato il riconoscimento ai suoi genitori, per il sostegno ricevuto fin dall’inizio, e ai suoi amici, che lo hanno aiutato a superare alcuni momenti difficili. La finale si è svolta con diverse esibizioni e confronti tra i concorrenti rimasti in gara.

È il cantautore Lorenzo Salvetti a trionfare alla 25esima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, aggiudicandosi il primo premio da 150mila euro in gettoni d’oro. Il giovanissimo cantautore, ha 18 anni, è entrato nella scuola di Canale 5 a novembre 2025. Il suo è un caso interessante di crossover televisivo-musicale perché è stato anche finalista di X Factor 2024, quando aveva 16 anni, nell’anno in cui ha vinto Mimì. Lorenzo è entrato in gara alla Finalissima, dopo aver vinto al ballottaggio ad inizio puntata contro Angie, il televoto lo ha definitivamente promosso. Il cantautore viene da Verona e le ha idee molto chiare sul suo futuro: “Sono sempre stato iperattivo e determinato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Amici 25, vince Lorenzo Salvetti: “Dedico il premio ai miei genitori, i primi a credere in me, e ai miei amici che mi hanno aiutato a superare momenti un po’ brutti”

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Lorenzo Salvetti, Chi è il nuovo acquisto di Amici e finalista di X Factor

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