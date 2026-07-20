Un autobus della linea 226 è uscito di strada nel quartiere Cassia, colpendo otto veicoli in sosta e finendo contro il cancello di un edificio. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì in via di San Godenzo. Due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e i rilievi.

Momenti di paura lunedì pomeriggio in via di San Godenzo, vicino a via Cassia. Un bus della linea 226 gestito dalla società Autoservizi Tuscia, da piazza Mancini a Grottarossa, è improvvisamente uscito di strada, ha colpito otto veicoli in sosta e quindi si è schiantato contro il cancello di un condominio. Due persone che si trovavano a bordo sono rimaste ferite: una sola è stata trasportata in ospedale per accertamenti in codice rosso con un'ambulanza dell'Ares 118 mentre l'altra è stata medicata sul posto. I vigili urbani indagano per ricostruire la dinamica dei fatti. Sentito l'autista del mezzo pubblico. La strada è stata chiusa per consentire agli investigatori del XV Gruppo Cassia di svolgere i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma Cassia, autobus urta otto veicoli, esce di strada e finisce contro il cancello di un palazzo: due feriti

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