Autobus esce fuori strada a Formia | morto un passeggero due feriti

Un passeggero è morto e altri due sono rimasti feriti in un incidente avvenuto questa mattina a Formia, in zona Castellonorato Trivio, quando un autobus è uscito fuori strada. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

Gravissimo incidente questa mattina a Formia, in zona Castellonorato Trivio. Per cause ancora da chiarire un autobus è uscito fuori strada: un passeggero è morto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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