Un passeggero è morto e due persone sono rimaste ferite dopo che un autobus è uscito di strada e si è ribaltato questa mattina a Formia, in provincia di Latina. L’incidente è avvenuto lungo il tratto di Castellonorato Trivio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i soccorsi e i rilievi. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

Tragedia nella mattinata di oggi, martedì 7 luglio, a Formia, in provincia di Latina, dove un autobus è uscito di strada lungo il tratto di Castellonorato Trivio. Il bilancio è di un morto e due feriti lievi. La vittima è un uomo di circa 80 anni, residente nella frazione di Formia, che viaggiava a bordo del mezzo insieme agli altri passeggeri. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente sono rimaste ferite anche altre due persone, entrambe passeggeri dell'autobus. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Formia, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Incidente a Formia, autobus esce di strada e si ribalta: morto un passeggero e due feriti

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Milano, autobus travolge una moto: quattro feriti

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