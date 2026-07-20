Un uomo condannato per aver riciclato denaro proveniente da attività illecite legate a Felice Maniero, ex boss della Mala del Brenta, ha visto sequestrati beni per 2 milioni di euro. Tra i beni confiscati ci sono un’auto di lusso, immobili e orologi di marca Rolex. La confisca riguarda il patrimonio accumulato attraverso il riciclaggio dei proventi illeciti. La misura è stata disposta dalle autorità nell’ambito di un procedimento legale.

VENEZIA - Condannato per aver riciclato proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, Faccia d'Angelo, ex capo della Mala del Brenta: all'uomo sono stati confiscati beni per 2 milioni di euro. L'ordinanza è stata eseguita dai finanzieri del Nucleo speciale polizia valutaria, con il supporto dei colleghi dei comandi provinciali di Venezia e Firenze, a seguito di un'indagine svolta con la Procura veneziana. Le indagini Le indagini presero il via quando Maniero fece alcune dichiarazioni utili a individuare dove erano finiti alcuni dei profitti dei reati commessi con la Mala del Brenta. Le investigazioni, svolte... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Rolex, auto di lusso e immobili: confiscati beni per 2 milioni di euro al prestanome che riciclava i profitti di Maniero e della Mala del Brenta

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