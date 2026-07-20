A Riccardo Di Cicco sono stati sequestrati beni per un valore di due milioni di euro, tra cui un'auto di lusso, immobili e orologi di marca. La confisca è stata disposta dopo la condanna per riciclaggio di proventi illeciti provenienti dall’attività criminale del cognato, ex capo della Mala del Brenta. I beni confiscati sono stati ritenuti frutto delle attività illecite e acquisiti attraverso il riciclaggio.

VENEZIA - Condannato per aver riciclato proventi illeciti riconducibili al cognato Felice Maniero, Faccia d'Angelo, ex capo della Mala del Brenta: a Riccardo Di Cicco sono stati confiscati beni per 2 milioni di euro. L'ordinanza è stata eseguita dai finanzieri del Nucleo speciale polizia valutaria, con il supporto dei colleghi dei comandi provinciali di Venezia e Firenze, a seguito di un'indagine svolta con la Procura veneziana. Le indagini Le indagini presero il via quando Maniero fece alcune dichiarazioni utili a individuare dove erano finiti alcuni dei profitti dei reati commessi con la Mala del Brenta. Le investigazioni,... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Rolex, auto di lusso e immobili: confiscati beni per 2 milioni di euro a Riccardo Di Cicco, il cognato di Maniero che riciclava i profitti della Mala del Brenta

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