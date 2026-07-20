Roggero Lega | cambiamo la legge

Il centrodestra si è recato al carcere di Bollate, dove è rinchiuso un gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Prima, erano stati presenti figure di spicco come Salvini e Bignami, chiedendo modifiche alla legge. La visita si è svolta venerdì senza dichiarazioni ufficiali. La vicenda riguarda un episodio di legittima difesa avvenuto durante una rapina.

Prima (di nuovo) Matteo Salvini, poi Galeazzo Bignami. Il centrodestra accorre al carcere milanese di Bollate dove da venerdì è detenuto Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Ieri Roggero ha ricevuto la seconda visita in poche ore del vicepremier – per "stargli vicino", ha spiegato Salvini – e poi quella del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. La stessa premier Giorgia Meloni ha fatto sentire la sua voce sul caso, osservando che "c’è un problema di proporzionalità delle pene" e rivendicando l’iniziativa affinché il Guardasigilli si attivasse sul tema della grazia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Caso Roggero, Salvini: Sarei orgoglioso di poterlo candidare

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