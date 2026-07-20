Così la legge della Lega votata da Meloni ha mandato in galera Roggero

La Lega sta lavorando a una modifica della legge sulla legittima difesa con l’obiettivo di liberare un gioielliere attualmente in carcere. La legge, approvata durante il governo con il Movimento 5 Stelle e sostenuta anche da Fratelli d’Italia, ha già portato alla detenzione dell’uomo. La proposta di modifica mira a cambiare le condizioni di applicazione della legge, ma al momento non si sono ancora avuti dettagli sui contenuti specifici.

La Lega prepara una modifica della legge sulla legittima difesa per scarcerare Mario Roggero. Eppure la modifica alla legge sulla legittima difesa voluta da Matteo Salvini quando era al governo con il Movimento 5 Stelle e votata anche da Fratelli d’Italia ha mandato in galera il gioielliere. Il 26 aprile del 2019, ricorda oggi Il Fatto Quotidiano, Salvini, all’epoca ministro dell’Interno, esultava dopo il sofferto ok di Sergio Mattarella alla modifica legislativa introdotta insieme ai grillini. «L’avevamo promesso, la legittima difesa è legge. Entri in casa mia? Posso difendermi. E non è il Far West». La nuova legge sulla legittima difesa. Sempre Salvini: «A me interessa che i rapinatori abbiano paura quando fanno il loro mestiere. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Donzelli: Di solito si vota quello che si dice, qualcuno ha scelto diversamente

Notizie e thread social correlati

Roggero, la mossa della Lega: proposta di legge che estende i limiti della legittima difesa. FI frena: "No fughe in avanti"La Lega ha depositato una proposta di legge, a firma Claudio Borghi, che mira ad ampliare i limiti della legittima difesa, modificando l’articolo 52...

Arianna Meloni: «Italia amica degli Stati Uniti, ma sappiamo dire dei no. La legge elettorale va votata»Arianna Meloni non ha partecipato alla festa per il 250esimo anniversario degli Stati Uniti a Villa Taverna, dove era prevista per sostituire la...

Temi più discussi: Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; Legge elettorale, Giacobbe: Così si cancella rappresentanza in Africa-Asia-Oceania-Antartide; Legge elettorale, emendamento sul voto ai fuorisede troppo rigido. Il Pd: Così è solo un bluff; Così la legge della Lega (votata da Meloni) ha mandato in galera Roggero.

Non si emozionano per il futuro dell'Europa e della democrazia, ma gioiscono come bambini perché Meloni è andata sotto in un emendamento alla legge elettorale. Ma come è possibile avere un ceto politico così provinciale, infantile, mediocre, autocentrato? x.com

Legittima difesa, Lega vuole cambiare la legge: Forza Italia frena. Conte: Ddl una follia, così è diritto alla vendetta(Adnkronos) - Il leader della Lega, Matteo Salvini, è tornato nel carcere di Bollate per fare visita al gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di du ... msn.com

Non punibile qualsiasi reazione, così la Lega vuole cambiare la legge sulla legittima difesa. Ma Forza Italia frenaNon solo la richiesta della grazia del capo dello Stato per Mario Roggero. Dopo la condanna a 14 anni del 72enne gioiellere di Grinzane Cavour, finito in carcere per aver ucciso nel 2021 due banditi c ... adnkronos.com