La sinistra mostra un atteggiamento contraddittorio nei confronti del popolo: da un lato si proclama rappresentante dei cittadini, dall’altro sembra disinteressarsi delle sue reali opinioni. Questa dinamica si manifesta nelle divergenze tra le posizioni ufficiali e le scelte elettorali, che spesso risultano in una distanza tra le parole e i comportamenti degli esponenti politici. La questione evidenzia una frattura tra le aspettative dei cittadini e le risposte delle forze politiche di sinistra.

Tra i fenomeni più curiosi del tempo in cui viviamo c'è l'approccio schizofrenico della sinistra verso il popolo. Se il popolo pensa (e vota) come la sinistra ritiene saggio, allora scatta la poetica e la retorica della saggezza delle masse, «la storia siamo noi», «yes we can», la partecipazione dal basso, e via celebrando le virtù del popolo sovrano. Se invece il popolo pensa (e vota) diversamente, allora scatta - uguale e contraria - la poetica e la retorica dell'allarme fascismo, dell'onda nera, della torsione autoritaria. Si potrebbe perfino sorridere di quest'approccio «giudicante» da parte della sinistra, come se nella democrazia dei compagni fossero loro a dare i voti al popolo e non viceversa, una specie di vizietto ortopedico, di approccio rieducativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roggero (e non solo). Se i “democratici” hanno un problema con il demos

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