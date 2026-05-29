Il governo guidato da Pedro Sanchez ha accusato le inchieste giudiziarie che coinvolgono il partito socialista di tentativi non democratici di indebolirlo. Sanchez rimane in carica, nonostante le indagini che riguardano anche membri della sua famiglia, tra cui il fratello e la moglie. La critica si concentra su presunte manovre orchestrate per minare il partito attraverso metodi giudiziari.

Pedro Sanchez resiste, circondato da inchieste giudiziarie che toccano i socialisti fino ai suoi parenti stretti, dal fratello alla moglie. Proprio ieri si è aperto il processo a Badajoz nei confronti di David, chiamato hermanìsimo nelle chat nel mirino degli investigatori, accusato di aver ottenuto nel 2017 un posto da coordinatore delle attività musicali e dei conservatori provinciali. Posto che - secondo l'accusa - sarebbe stato costruito 'ad personam'. Il clima resta incandescente in Spagna, ma il governo è comunque passato al contrattacco sul piano politico. Il Psoe respinge ogni "coinvolgimento in condotte illecite" e,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Manovra per abbatterci con metodi non democratici”: il governo Sanchez al contrattacco sulle inchieste che hanno travolto i socialisti

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