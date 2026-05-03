Non solo preghiere e benedizioni | il Papa e l’Arcivescovo di Canterbury hanno in comune anche qualche problema

L’Arcivescovo di Canterbury è arrivata a Roma per una visita ufficiale, incontrando alti rappresentanti religiosi e partecipando a incontri istituzionali. Durante la visita, sono stati affrontati anche alcuni temi di natura più complessa, al di là delle ritualità e delle benedizioni, con confronti su questioni interne alle rispettive chiese e questioni condivise. La visita si inserisce in un quadro di relazioni tra le due grandi istituzioni religiose, caratterizzato anche da alcuni aspetti problematici.

La visita dell’Arcivescovo di Canterbury a Roma, Sarah Mullally, passerà alla storia del cammino ecumenico della Chiesa cattolica, probabilmente perché la prima “arcivescovessa” donna della Chiesa scismatica inglese, oltre ad essere stata accolta con tutti gli onori del caso, è stata coinvolta in preghiere e benedizioni alla pari dei vescovi cattolici, presenti durante i momenti della visita. Se Leone XIV ha voluto sottolineare l’importanza dei rapporti fra le due chiese, questa visita, ha in realtà posto due problemi, fra essi legati. Il primo è quello delle ordinazioni femminili, che nonostante il marketing, per la chiesa anglicana hanno rappresentato un momento di rottura molto pesante fin dai primi anni 2000, causando un’emorragia di fedeli e ministri verso la Chiesa cattolica, facendoci giungere al secondo problema.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Non solo preghiere e benedizioni: il Papa e l’Arcivescovo di Canterbury hanno in comune anche qualche problema POPE LEO XIV TO SARAH MULLALY AS NEW ARCHBISHOP OF CANTERBURY AND PRIMATE OF THE ANGLICAN CHURCH Notizie correlate Il Papa prega con l’arcivescovo di Canterbury: un incontro storicoABBONATI A DAYITALIANEWS Una preghiera condivisa in Vaticano Oggi, lunedì, 27 aprile 2026, in Vaticano, Papa Leone XIV ha pregato insieme... Il Papa prega con l'arcivescovo di Canterbury Sarah Mullally: lo storico incontroPapa Leone XIV ha pregato lunedì in Vaticano con l’arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally, in uno storico incontro con la prima donna leader della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Uniti nel testimoniare la pace; IL DIAVOLO VESTE MULLALLY (PER QUALCUNO); Papa Leone XIV prega nel Palazzo apostolico con l'arcivescova di Canterbury: Scandaloso se non cercassimo di superare le divergenze; Mullally in Vaticano, la pseudobenedizione si doveva evitare. Papa Leone XIV con l’Arcivescovo donna di Canterbury | Scandalo non superare divisioni anglicani-cattoliciDiscorso di Papa Leone XIV con l'Arcivescovo donna di Canterbury, Primate anglicana Sarah Mullaly: l'appello all'unità in Dio ... ilsussidiario.net Leone XIV riceve l’arcivescovo di Canterbury: Scandalo non lavorare per superare le differenzeLo ha detto papa Leone ricevendo oggi in Vaticano l’arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally, nella sua prima visita a Roma dopo l’insediamento. Dopo il colloquio privato e lo scambio di doni, Leone ... corrierecesenate.it Non solo preghiere e benedizioni: il Papa e l’Arcivescovo di Canterbury hanno in comune anche qualche problema- - facebook.com facebook Sarah Mullaly, arcivescovo di Canterbury, incontra @santegidionews La visita ad alcune famiglie di rifugiati e alla scuola di italiano per immigrati. | @Marco_europa: «Cattolici e anglicani uniti nella pace e nella solidarietà» x.com