Il giudice ha deciso di trasferire un detenuto nel carcere di Bollate, considerato un modello, affermando che se restasse in un’altra struttura sarebbe un’eccezione. La decisione è stata influenzata dalle pressioni politiche. Secondo esperti e associazioni, la vera ingiustizia riguarda il trattamento disumano in altri istituti penitenziari, dove si calpesta la dignità dei detenuti. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra le parti coinvolte.

Sulla decisione il peso delle spinte dei partiti. Esperti e associazioni: “La vera ingiustizia è che tutti gli altri istituti calpestino la dignità”. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

© Milano.repubblica.it - Roggero e la scelta del carcere modello di Bollate: “Se restasse lì, sarebbe un’eccezione”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perché Roggero, Stasi e altri si costituiscono a Bollate: il mito del “carcere modello” e la lunga lista d’attesaMario Roggero, Alberto Stasi, Massimo Bossetti e Giacomo Bozzoli si sono costituiti a Bollate, attirando l’attenzione sul carcere.

Leggi anche: Mario Roggero dal carcere di Bollate: "Se ho fatto la storia? È possibile"

Temi più discussi: Roggero è dove non dovrebbe essere: ha subìto la scelta di altri ed ha reagito; Caso Roggero, è scontro politico sulla grazia; Roggero e la scelta del carcere modello di Bollate: Se restasse lì, sarebbe un’eccezione; Il procuratore capo di Asti sul caso Roggero: Quel giorno non fu difesa, ma reazione violenta. Chi spara non è più lo stesso.

Claudio, temo che oggi la scelta economicamente più razionale non sia diventare come Roggero... ma come i rapinatori. Almeno, se ti va male, la tua famiglia ha molte più probabilità di ottenere un risarcimento di quanto accada a tanti lavoratori che muoion x.com

Roggero e la scelta del carcere modello di Bollate: Se restasse lì, sarebbe un’eccezioneSulla decisione il peso delle spinte dei partiti. Esperti e associazioni: La vera ingiustizia è che tutti gli altri istituti calpestino la dignità ... milano.repubblica.it

Gioielliere Roggero in Tv, la scelta di non costituirsi in carcere. Il legale: Battagliero e indomito, non finisce qui. I prossimi passiIl caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato per avere ucciso due rapinatori, è stato al centro della puntata di Morning News di venerdì 17 luglio 2026 ... libero.it