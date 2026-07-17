Mario Roggero dal carcere di Bollate | Se ho fatto la storia? È possibile

Da tgcom24.mediaset.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Roggero si è costituito in carcere a Bollate (Milano). A chi gli ha chiesto se pensa di aver fatto la storia con il suo caso, ha detto: "È possibile, chissà. Non era uno degli obiettivi, no, assolutamente, però è una conseguenza". Il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere sparato e ucciso due rapinatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Caso Roggero, il gioielliere: «Mai stato in carcere, a 72 anni sarà difficile»

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Mario Roggero dal carcere di Bollate: "Sono pentito, ma bisogna trovarsi in quei momenti"Il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori si è costituito nel carcere di Bollate.

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