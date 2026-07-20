Un giocatore ha vinto Mondiale, Champions, Pallone d'Oro e titolo continentale. È il capitano della squadra campione del mondo. Tra gli altri, ci sono stati campioni come Beckenbauer con Müller e Zidane. Il primo a raggiungere questa combinazione è stato il tedesco Beckenbauer. L’ultimo è stato il capitano della nazionale vincitrice del mondiale. In totale, sette calciatori rientrano in questa lista.

Il primo fu il Kaiser tedesco Franz Beckenbauer con Gerd Müller. L'ultimo il capitano della Spagna campione del mondo. Ma anche Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho e Lionel Messi hanno raggiunto gli stessi traguardi: vincere la Coppa del Mondo e il titolo continentale con la Nazionale, la Champions (ex Coppa dei Campioni) con il club e il Pallone d'Oro. Solo loro sette ci sono riusciti. Di seguito i dettagli. Il primo fu il Kaiser Franz, ovvero Franz Anton Beckenbauer (1945-2024), uno dei più grandi difensori della storia come certificano i suoi successi. Non solo quelli con la Nazionale tedesca occidentale: nel 1972 il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rodri tra le leggende: i 7 giocatori che hanno vinto Mondiale, Champions, Pallone d'Oro e titolo continentale

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Almanacco del Pallone d'Oro. Storia e Protagonisti del Calcio

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