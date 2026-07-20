Rodri con la Coppa del Mondo ha completato il calcio | la profezia di Guardiola si è avverata

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rodri ha vinto la Coppa del Mondo a 30 anni, ottenendo così il titolo che gli mancava. La vittoria avviene in un torneo in cui ha giocato un ruolo da protagonista. La vittoria del giocatore conferma quanto previsto dall’allenatore, che aveva ipotizzato il suo successo in questa competizione.

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Rodri vincendo i Mondiali a 30 anni conquista l'unico titolo che gli mancava, e trionfando da protagonista dà fede alla profezia di Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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