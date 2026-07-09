EXCL | Friedel afferma che la politica non ha posto nel calcio dopo l’interferenza di Trump in Coppa del Mondo con il cartellino rosso di Balogun

Notizia in breve

Brad Friedel ha espresso delusione per l’interferenza politica durante la Coppa del Mondo, in particolare riferendosi a un episodio che ha coinvolto un cartellino rosso. L ex portiere ha commentato che la politica non dovrebbe avere spazio nel calcio. La partita degli ottavi tra Stati Uniti e Belgio si è conclusa con un risultato di 4-1 a favore del Belgio, con Friedel che ha osservato come questa situazione abbia influenzato la prestazione delle due squadre.