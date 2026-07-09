EXCL | Friedel afferma che la politica non ha posto nel calcio dopo l’interferenza di Trump in Coppa del Mondo con il cartellino rosso di Balogun
Brad Friedel ha espresso delusione per l’interferenza politica durante la Coppa del Mondo, in particolare riferendosi a un episodio che ha coinvolto un cartellino rosso. L ex portiere ha commentato che la politica non dovrebbe avere spazio nel calcio. La partita degli ottavi tra Stati Uniti e Belgio si è conclusa con un risultato di 4-1 a favore del Belgio, con Friedel che ha osservato come questa situazione abbia influenzato la prestazione delle due squadre.
2026-07-09 18:01:00 Ecco quanto riportato poco fa: Brad Friedel è deluso dal fatto che l’interferenza politica abbia oscurato la sconfitta per 4-1 degli Stati Uniti contro il Belgio negli ottavi di finale della Coppa del Mondo, e ritiene che la situazione alla fine abbia galvanizzato i Red Devils a dare la loro migliore prestazione del torneo. Folarin Balogun è stato espulso al 64? della vittoria dei sedicesimi degli Stati Uniti sulla Bosnia-Erzegovina l’1 luglio, calpestando la caviglia di un difensore in una sfida inizialmente mancata dall’arbitro prima che una revisione del VAR trasformasse la punizione in espulsione. Secondo le regole della FIFA, avrebbe dovuto seguire una sospensione automatica per una partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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