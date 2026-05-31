Il viaggio di Maria verso Elisabetta e la nascita del Magnificat rappresentano un momento chiave nella tradizione religiosa, collegato a una profezia che si sarebbe realizzata. La narrazione si concentra su due madri e su un destino che ha influenzato la storia. La scena descrive un viaggio che porta alla nascita di un canto profetico, anticipando eventi futuri e lasciando un’impronta significativa nella cultura e nella spiritualità.

Due madri e un destino che cambia la storia. Ecco cosa si nasconde dietro il viaggio di Maria verso la casa di Elisabetta e la nascita di quel canto profetico che ha anticipato i tempi. Non appena la voce di Maria risuona nella casa, la storia si ferma: Elisabetta saluta in lei la Madre del Signore e il piccolo Battista esulta di gioia segreta nel suo grembo. Davanti a una simile meraviglia, la Vergine dà voce allo Spirito Santo che la abita, liberando quel Magnificat che ancora oggi risuona come la profezia più bella mai consegnata all’umanità. «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Il segreto del Magnificat: quella profezia nascosta che si è avverata

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