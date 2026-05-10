Parli chiaro se ci riesce una raffica di domande ai cinque candidati sindaco
Durante un incontro pubblico, un giornalista ha rivolto una serie di domande ai cinque candidati alla carica di sindaco, chiedendo risposte chiare e dirette. L’intento è stato di evitare risposte generiche o troppo articolate, concentrandosi su domande precise per conoscere meglio le posizioni di ciascuno sui temi principali. L’intervista si è svolta senza l’uso di linguaggio politico e con l’obiettivo di favorire un confronto trasparente.
Una “raffica” di domande e un solo obiettivo: ottenere risposte dirette e sincere senza parlare il “politichese”. Abbiamo incalzato i candidati sindaco, cercando di cogliere il loro lato istintivo ma anche divertente per poi vedere l'effetto finale. Oltre 40 quesiti: dai ricordi intimi alle.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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