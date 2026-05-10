Parli chiaro se ci riesce una raffica di domande ai cinque candidati sindaco

Durante un incontro pubblico, un giornalista ha rivolto una serie di domande ai cinque candidati alla carica di sindaco, chiedendo risposte chiare e dirette. L’intento è stato di evitare risposte generiche o troppo articolate, concentrandosi su domande precise per conoscere meglio le posizioni di ciascuno sui temi principali. L’intervista si è svolta senza l’uso di linguaggio politico e con l’obiettivo di favorire un confronto trasparente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui