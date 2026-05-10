Parli chiaro se ci riesce una raffica di domande ai cinque candidati sindaco

Da messinatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro pubblico, un giornalista ha rivolto una serie di domande ai cinque candidati alla carica di sindaco, chiedendo risposte chiare e dirette. L’intento è stato di evitare risposte generiche o troppo articolate, concentrandosi su domande precise per conoscere meglio le posizioni di ciascuno sui temi principali. L’intervista si è svolta senza l’uso di linguaggio politico e con l’obiettivo di favorire un confronto trasparente.

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Una “raffica” di domande e un solo obiettivo: ottenere risposte dirette e sincere senza parlare il “politichese”. Abbiamo incalzato i candidati sindaco, cercando di cogliere il loro lato istintivo ma anche divertente per poi vedere l'effetto finale. Oltre 40 quesiti: dai ricordi intimi alle.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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