Roberto Vannacci ha dichiarato di essere disposto a collaborare con Giorgia Meloni, ma solo se l’accordo sarà scritto. In un’intervista al Corriere dell’Umbria, il leader di Futuro Nazionale ha precisato che non intende affidarsi a accordi verbali e vuole chiarezza sui termini prima di qualsiasi impegno. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti dell’accordo o sulle condizioni specifiche richieste.

Il leader di futuro nazionale, Roberto Vannacci, apre a Giorgia Meloni ma detta le sue condizioni. In una intervista al Corriere dell'Umbria, spiega che se la premier e leader di FdI gli proponesse di entrare nella coalizione di centrodestra lui chiederebbe "un accordo programmatico scritto, pubblico e verificabile con tempi precisi: controllo sull'immigrazione e emigrazione nel rispetto della legge, revisione del Green Deal, ritorno al nucleare, riduzione delle tasse su lavoro e famiglie, sicurezza, nuove carceri, tutela delle imprese e politica estera fondata sull'interesse nazionale". Inoltre, Meloni "dovrebbe cambiare anche la linea sull'Ucraina: niente armi e denaro senza strategia e obiettivi raggiungibili". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roberto Vannacci: "Accordo con Meloni, ma solo se scritto"

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VANNACCI APRE AD UN ACCORDO SCRITTO E PUBBLICO CON MELONI

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