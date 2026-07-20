Catania tensione alle stelle nel carcere | detenuti prendono il controllo di due reparti

Nel carcere di Piazza Lanza a Catania, alcuni detenuti hanno preso il controllo di due reparti, secondo il sindacato Consipe. Durante l’incidente, agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti. Le forze dell’ordine hanno circondato la struttura per gestire la situazione. La tensione nell’istituto penitenziario rimane alta, con i reparti sotto controllo delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali negoziati o sviluppi successivi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Agenti della polizia penitenziaria feriti, il carcere circondato dalle forze dell’ordine. Momenti di forte tensione nel carcere di Piazza Lanza a Catania, dove, secondo quanto riferito dal sindacato Consipe, alcuni detenuti avrebbero assunto il controllo di due reparti della struttura. Durante l’emergenza, diversi agenti della polizia penitenziaria sarebbero rimasti feriti e successivamente trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. All’esterno dell’istituto penitenziario è stato predisposto un imponente dispositivo di sicurezza: le forze dell’ordine hanno circondato il carcere, mentre sono in corso tentativi di dialogo con i detenuti per riportare la situazione sotto controllo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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