Frosinone violenta rissa tra detenuti in carcere | feriti cinque agenti

Nel pomeriggio di sabato 2 maggio, all’interno della Casa Circondariale di Frosinone si è verificata una rissa tra due gruppi di detenuti, uno di nazionalità tunisina e l’altro di altra provenienza. Durante l’evento, cinque agenti di polizia penitenziaria sono rimasti feriti. La rissa ha coinvolto numerosi detenuti e ha richiesto l’intervento delle forze di sicurezza per riportare la calma. La situazione è stata gestita senza ulteriori escalation.

Esplode nuovamente la violenza all'interno della Casa Circondariale di Frosinone. Nel pomeriggio di ieri, sabato 2 maggio, la settima sezione detentiva dell'istituto è stata teatro di una violenta maxi-rissa che ha visto fronteggiarsi due distinti gruppi di detenuti, di nazionalità tunisina e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Inferno in carcere: rissa violenta, cinque agenti penitenziari feritiUn’esplosione di violenza improvvisa e brutale nella mattinata di oggi nella Casa Circondariale di Brindisi. Villa Andreino, caos in carcere: 6 agenti feriti nella violenta rissa? Cosa sapere Sei agenti della Polizia Penitenziaria feriti in una rissa nel carcere di Villa Andreino. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Rissa a Viticuso: scattano sei DASPO Willy per giovani tra i 20 e i 24 anni. Rissa tra bande di giovanissimi all’AquilaÈ finita nel sangue una violenta rissa tra bande di giovanissimi a L’Aquila che giovedì pomeriggio ha seminato il panico tra il centro commerciale L’Aquilone e la zona di Coppito. Il bilancio è di ... rainews.it Rissa tra minori fuori dalla metro Bengasi: paura tra i passantiMomenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi della stazione Bengasi della metropolitana, a causa di una violenta lite tra giovanissimi. A raccontarlo è una passante, autrice della ... torinoggi.it