Rissa nel carcere di Frosinone cinque agenti feriti | detenuti armati di bastoni e coltelli

Nella struttura penitenziaria di Frosinone si è verificata una rissa tra gruppi di detenuti che si sono armati con bastoni e coltelli. L’intervento degli agenti di polizia penitenziaria è stato necessario per sedare il tumulto e garantire la sicurezza. Durante l’episodio, cinque agenti sono rimasti feriti, secondo quanto riferito dai rappresentanti del sindacato di polizia. La situazione è sotto controllo dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Scontro tra gruppi di detenuti nel carcere di Frosinone con armi. Interviene la penitenziaria. Il sindacato di polizia: "Feriti cinque agenti. Clima fuori controllo".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Frosinone, violenta rissa tra detenuti in carcere: feriti cinque agentiEsplode nuovamente la violenza all'interno della Casa Circondariale di Frosinone. Frosinone, rissa tra detenuti: 5 agenti feriti durante lo scontro? Cosa scoprirai Come sono state fabbricate le armi all'interno delle celle? Perché le segnalazioni del sindacato sono state ignorate dalle autorità?... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A Lecce maxirissa in carcere tra 50 detenuti: 4 i feriti, le gambe dei tavoli usate come mazze; ? Riempie di pugni in faccia un poliziotto e lo manda in ospedale - BresciaToday; Detenuto violento si scaglia contro gli agenti: caos nel carcere della Spezia, sei poliziotti feriti; Torino, rissa tra detenuti in aula scolastica del carcere: interviene la polizia penitenziaria. Rissa nel carcere di Frosinone, cinque agenti feriti: detenuti armati di bastoni e coltelliUna violenta rissa è scoppiata ieri, sabato 2 maggio, nel carcere di Frosinone. Uno scontro con tanto di oggetti contundenti e armi da taglio. Intervenuti per sedare gli scontri, cinque agenti della p ... fanpage.it Frosinone, rissa tra bande di detenuti nel carcere circondariale, cinque guardie feriteScontri con mazze e armi rudimentali. Gli agenti trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Frosinone e dimessi con una prognosi di dieci giorni ... roma.corriere.it Segnaliamo.... Rissa in stazione a Cesenatico, due cervesi presi a pugni https://www.livingcesenatico.it/2026/05/03/rissa-stazionecesenatico/ - facebook.com facebook Cerca di sedare la rissa, ma viene colpito da un pugno: sindaco in ospedale x.com