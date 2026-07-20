Un uomo di 59 anni residente a Fara Gera d’Adda è morto in un incidente stradale a Rivolta d’Adda domenica mattina. L’incidente ha coinvolto uno scooter e una Fiat 500 sulla provinciale 90. La vittima, identificata come Osvaldo Anziutti, è deceduta sul luogo dell’incidente. Non sono stati riportati dettagli su eventuali altri coinvolti o cause precise dell’incidente.

Un 59enne residente a Fara Gera d'Adda, ha perso la vita nella tarda mattinata di ieri, domenica 19 luglio, in un incidente stradale avvenuto a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona. La vittima è Osvaldo Anziutti, morto nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiava e una Fiat 500. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno lungo la strada provinciale 90, nel tratto rettilineo che dalla rotatoria della Rivoltana conduce verso Pandino, all'altezza dell'intersezione con via per Agnadello. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, Anziutti si è scontrato con una Fiat 500 guidata da un 32enne di Agnadello. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Rivolta d'Adda, scooter contro una Fiat 500 sulla provinciale 90: muore Osvaldo Anziutti, 59enne di Fara Gera d'Adda

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