Un uomo di 59 anni è morto in un incidente avvenuto lungo la Strada Provinciale 90, a Rivolta d’Adda. Lo schianto con lo scooter ha fatto precipitare la vittima in un canale, dove il corpo è stato recuperato a circa 300 metri dal punto dell’impatto. La vittima risiedeva a Fara Gera d’Adda. L’incidente si è verificato in una giornata che si presentava come una normale domenica.

La vittima aveva 59 anni e viveva a Fara Gera d’Adda. Una domenica che doveva essere come tante altre si è trasformata in tragedia lungo la Strada Provinciale 90, a Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona. A perdere la vita è stato Osvaldo Anziutti, 59 anni, residente a Fara Gera d’Adda, in provincia di Bergamo, morto in seguito a un violentissimo incidente tra il suo scooter e un’automobile. L’impatto è stato così violento da scaraventare il motociclista all’interno di un canale irriguo che costeggia la carreggiata. Il suo corpo è stato recuperato soltanto dopo una complessa operazione di ricerca, a circa 300 metri dal punto dello schianto. Il drammatico incidente sulla Provinciale 90. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Rivolta d’Adda, morto Osvaldo Anziutti: lo schianto in scooter lo sbalza nel canale, il corpo recuperato 300 metri più a valle

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