Tragedia a Rivolta d’Adda muore motociclista 59enne di Fara Gera d’Adda

Un uomo di 59 anni di Fara Gera d’Adda è morto domenica mattina in un incidente sulla provinciale 90 tra Rivolta d’Adda e Cassano d’Adda. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi delle forze dell’ordine. Non sono state fornite dettagli sulle cause dell’incidente o sulle circostanze specifiche. La vittima viaggiava a bordo di una motocicletta quando si è verificato il sinistro.

Un motociclista di 59 anni residente a Fara Gera d’Adda ha perso la vita in un tragico incidente nella mattinata di domenica 19 luglio sulla provinciale 90, la strada che collega Rivolta a Cassano d’Adda, nel territorio cremasco della provincia di Cremona. I soccorsi sono stati avvertiti intorno a mezzogiorno. Come riporta Cremona Oggi, lo scontro violentissimo sarebbe stato ad un incrocio e ha coinvolto, oltre al ciclomotore, una Fiat 500 che è finita fuori strada. A guidarla un 31enne residente nella zona, ad Agnadello. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della polstrada di Crema che si è occupata dei rilievi, ma sembrerebbe che l’incidente sia stato causato da una mancata precedenza all’incrocio: la moto sarebbe stata diretta verso sud, in direzione Pandino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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