Durante la premiazione della finale mondiale, si sono verificati scontri tra alcuni giocatori e comportamenti poco sportivi. Sono state segnalate risse e spalle voltate tra i membri delle due squadre, con alcuni atleti che si sono rifiutati di congratularsi. Le tensioni sono rimaste palpabili anche dopo il fischio finale, lasciando un clima di confusione e disappunto tra i presenti.

AGI - La gioia della Spagna per il meritato trionfo ai mondiali ha lasciato un retrogusto amaro per la coda polemica e violenta alla finale con l' Argentina. In particolare non è andata giù la scelta di tutti i giocatori argentini di voltare le spalle al palco della premiazione quando Rodri ha sollevato al cielo la Coppa del mondo. "Non saper perdere è una cosa davvero orribile", ha commentato il quotidiano sportivo iberico Marca parlando di "vergogna" e "gesto infame", "soprattutto è una cosa mai vista nella storia del calcio che getta discredito sulla nazionale argentina a livello mondiale e a cui sarà difficile porre riparo". "È un comportamento penoso da parte di una nazionale tre volte campione del mondo che è stato criticato dagli stessi tifosi argentini perché li squalifica per sempre". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Risse e spalle voltate durante la premiazione. Le accuse ai giocatori dell'Argentina

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