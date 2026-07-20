Dopo il fischio finale della finale mondiale a New York, alcuni membri della squadra argentina si sono voltati spalle al palco e sono stati coinvolti in una rissa. La partita si è conclusa con la vittoria della Spagna, ma il clima è stato segnato da tensioni e proteste da parte dell’Argentina. Nessun dettaglio su eventuali feriti o conseguenze legali sono stati comunicati. La scena ha lasciato un’immagine negativa di un evento che avrebbe dovuto celebrare lo sport.

Roma, 20 luglio 2026 - Una finale Mondiale dal retrogusto amaro quella andata in scena ieri sera a New York. La gioia della Spagna per il meritato trionfo è stata offuscata dalla coda polemica dell’Argentina dopo il fischio finale. In particolare non è andata giù la scelta di tutti i giocatori argentini di voltare le spalle al palco della premiazione quando Rodri ha sollevato al cielo la Coppa del mondo. Pochi attimi prima Leandro Paredes si era scagliato contro i giocatori spagnoli dando il via a una vera e propria rissa, sedata da alcuni giocatori spagnoli e da Vincic che ha mostrato il cartellino rosso. "Non saper perdere è una cosa... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rissa e spalle voltate al palco. L’Argentina e il brutto spettacolo della finale Mondiale

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