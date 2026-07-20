Ieri mattina a Rozzano, in via Valleambrosia, si è verificata una rissa tra persone di origini latinoamericane. Un uomo di 31 anni è stato colpito in modo grave da un colpo di bottiglia rotta e lasciato in strada. La vittima ha subito ferite e non è stato specificato se abbia ricevuto cure immediate o se sia stato trasportato in ospedale. La lite si è svolta in modo improvviso e violento.

Ieri mattina intorno alle 11 via Valleambrosia a Rozzano si è trasformata in teatro di una violenza improvvisa. Un uomo di 31 anni, originario della Colombia, è stato raggiunto da un colpo inferto con una bottiglia rotta, un'arma di fortuna diventata letale nella foga di una lite. Il giovane è crollato a terra, sanguinante, nel cuore di un quartiere che in quel momento sembrava immerso nella quiete domenicale. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti, ancora scossi dal rapido susseguirsi degli eventi. Sul posto è arrivata in pochi minuti la macchina del 118, con ambulanza e automedica. I sanitari dell'Agenzia regionale di emergenza urgenza lo hanno trovato disteso sull'asfalto, cosciente ma visibilmente sofferente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rissa tra latinos: colombiano ferito a bottigliate e lasciato in strada

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