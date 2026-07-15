Si lamenta per gli schiamazzi e viene preso a bottigliate | ferito il figlio del sindaco Turco Alessandro lasciato a terra sanguinante un comportamento vile

Da bari.corriere.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo si è lamentato per gli schiamazzi e è stato colpito con bottiglie, ferendo il figlio del sindaco. Il ragazzo, presente nella villetta di famiglia a Torre Ovo, è uscito per parlare con alcuni giovani rumorosi con moto e ha subito un'aggressione. Sono state lanciate bottiglie che hanno causato ferite e il ragazzo, che si trova a terra sanguinante, non ricorda nulla dell’accaduto. L’episodio è avvenuto intorno all’1 di notte.

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«Mio figlio Alessandro non ricorda nulla dell’aggressione. Era l’1 di notte ed eravamo tutti nella villetta di famiglia a Torre Ovo e lui è uscito per andare a parlare con questi ragazzi che facevano un chiasso indiavolato con le moto e parlando e s’è ritrovato a terra sanguinante».  Alessandro, figlio del sindaco di Torricella Francesco Turco, è la vittima della banda di ragazzi, già protagonisti di schiamazzi notturni ripetuti e molesti, che la notte di domenica 12 luglio lo ha brutalmente percosso dapprima con una bottigliata in testa e poi prendendolo a calci alla testa mentre giaceva a terra. Ha 37 anni e fa il medico a Cantù. Era in vacanza a Torre Ovo con i suoi ed ora si ritrova ancora ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale «Giannuzzi» di Manduria. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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