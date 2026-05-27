Milano choc rissa tra latinos in stazione | 22enne accoltellato e ucciso

Da iltempo.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, in una stazione di Milano, si è scatenata una rissa tra uomini di origine latina. Durante la colluttazione, un ragazzo di 22 anni, cittadino italiano, è stato accoltellato. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli, dove è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni testimoni.

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Maxirissa tra latinos, un 22enne di cittadinanza italiana è morto nella notte all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano-Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. E' successo intorno alle 22:15. Il giovane è stato colpito da più fendenti su tutto il corpo e quando è giunto in ospedale, portato dai soccorritori chiamati sul posto, per lui non c'è stato nulla da fare. Era già in condizioni disperate. Coinvolte, nella rissa, diverse persone, almeno una decina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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