Risparmiatori Roma fa da traino | crescono gli investimenti anti-inflazione

Le famiglie del Lazio hanno aumentato gli investimenti contro l’inflazione, con Roma che guida questa crescita. I dati della Banca d’Italia mostrano un incremento significativo delle risparmiature in strumenti finanziari dedicati a proteggere il capitale dall’aumento dei prezzi. La variazione riguarda principalmente le famiglie della capitale e della regione circostante. L’analisi si riferisce al periodo recente e si basa sui flussi di investimenti registrati nel territorio.

Le famiglie del Lazio non sono mai state così economicamente intraprendenti. Secondo un’elaborazione dei dati della Banca d’Italia realizzata in esclusiva per il Corriere della Sera dalla Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) in un anno la ricchezza finanziaria in regione ha registrato un incremento del 7,6% a marzo di quest’anno(pari a 15,7 miliardi in più rispetto allo stesso periodo del 2025). Quindi il patrimonio totale dei cittadini ha raggiunto i 222,5 miliardi. A trainare l’aumento sono soprattutto gli investimenti. Il valore delle allocazioni di capitali in fondi comuni, azioni e titoli di Stato è passato da 89,3 miliardi a 101,2 miliardi (+ 13,3%, circa 11,9 miliardi). 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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