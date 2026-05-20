È stato annunciato il rilascio di un nuovo Btp Italia, un titolo di stato pensato per proteggere i risparmi dall’aumento dei prezzi. Questo strumento offre un premio extra destinato ai piccoli investitori e rappresenta una delle opzioni disponibili per chi vuole tutelarsi dall’inflazione, in un periodo di crescente incertezza economica, con i prezzi che continuano a salire a causa di tensioni internazionali e dei prezzi del petrolio. La proposta si rivolge a chi cerca una soluzione di investimento legata all’andamento dei prezzi al consumo.

Se i prezzi si riscaldano, causa guerra e petrolio bloccato, il piccolo risparmiatore può difendersi attaccando. Il ministero dell’Economia gli fornisce un nuovo strumento, il Btp Italia ( con tutti gli altri titoli di Stato particolarmente apprezzati all’estero ) può convenire soprattutto a chi cerca un investimento semplice e protetto dall’inflazione. È pensato per i piccoli risparmiatori (investitori retail) che vogliono mettere da parte capitale in modo relativamente sicuro. Il vantaggio principale è che il rendimento è indicizzato all’inflazione italiana, quindi il potere d’acquisto viene difeso dall’aumento dei prezzi. In più, paga interessi ogni sei mesi e spesso prevede un premio finale di fedeltà per chi lo mantiene fino alla scadenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Arriva il nuovo Btp Italia, il titolo “anti-inflazione” con premio extra per i piccoli risparmiatori: a chi conviene

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