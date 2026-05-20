Btp Italia Sì il Tesoro rilancia il titolo anti-inflazione per i piccoli risparmiatori

Il Tesoro ha annunciato il rilancio del Btp Italia, un titolo di stato pensato per proteggere i risparmiatori dall’inflazione. La decisione arriva in un momento in cui i prezzi al consumo mostrano segnali di aumento e la domanda di strumenti di investimento legati all’inflazione cresce tra i piccoli investitori. Il nuovo Btp Italia offrirà un rendimento indicizzato all’inflazione, con scadenza pluriennale e possibilità di acquisto anche online. La strategia mira a rispondere alle esigenze di tutela del capitale in un contesto di crescente volatilità dei prezzi.

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Il ritorno della pressione sui prezzi riporta al centro il tema della protezione del risparmio. Con i rincari energetici a fare da sfondo e un costo della vita che ad aprile, secondo Istat, è salito dell’1,1% mensile e del 2,6% annuo, il Mef sceglie di rilanciare il Btp Italia Sì, il titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori e legato all’andamento dell’inflazione italiana, al netto dei tabacchi. Una nuova finestra per il retail. Il collocamento del nuovo Btp Italia Sì si aprirà lunedì 15 giugno e resterà disponibile fino a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Il titolo sarà riservato esclusivamente ai risparmiatori privati, confermando la strategia del Tesoro di parlare direttamente alle famiglie in una fase in cui la difesa del potere d’acquisto torna a pesare nelle scelte finanziarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Btp Italia Sì, il Tesoro rilancia il titolo anti-inflazione per i piccoli risparmiatori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arriva il nuovo Btp Italia, il titolo “anti-inflazione” con premio extra per i piccoli risparmiatori: a chi convieneSe i prezzi si riscaldano, causa guerra e petrolio bloccato, il piccolo risparmiatore può difendersi attaccando. Leggi anche: Titoli Stato: arriva il BTP Italia Sì, obiettivo tutelare risparmiatori da inflazione Arriva il BTP Italia Sì, il titolo di Stato indicizzato all’inflazione. La nuova emissione del Tesoro punta sui piccoli risparmiatori, in una fase in cui il mercato obbligazionario resta centrale negli investimenti degli italiani. Come funziona il nuovo bond e quali elem x.com Arriva il BTP Italia Sì: il nuovo titolo di Stato indicizzato all’inflazione dedicato ai piccoli risparmiatoriAl via il nuovo BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno 2026: durata di 5 anni, cedole semestrali legate all’inflazione e premio finale extra dello 0,6% per chi lo mantiene fino a scadenza ... finanzaonline.com Btp Italia Sì, a giugno emissione del nuovo titolo di Stato anti inflazione: cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Btp Italia Sì, a giugno emissione del nuovo titolo di Stato anti inflazione: cosa sapere ... tg24.sky.it