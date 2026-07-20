Risorse per la scuola la smentita di Valditara sui tagli | investimenti in crescita nella Legge di bilancio Il piano è vietare i social agli under 15

Il ministro dell'Istruzione ha dichiarato che i fondi destinati alla scuola sono in aumento nella legge di bilancio, smentendo i tagli annunciati in precedenza. Ha inoltre annunciato un piano per vietare l’uso dei social media ai minori di 15 anni. Durante un’intervista, ha fornito dettagli sulle priorità del governo nel settore, evidenziando un incremento degli investimenti e nuove misure per la tutela dei giovani.

Un bilancio a tutto tondo sulle priorità del sistema educativo italiano. Intervenuto ai microfoni del Tg3, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha tracciato un quadro riepilogativo delle azioni governative. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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