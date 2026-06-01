La legge per vietare i social sotto i 15 anni in Italia è pronta Il governo si muova

La legge che vieta l'uso dei social sotto i 15 anni in Italia è pronta, ma al momento non è ancora stata approvata. Il testo, bipartisan, è stato scritto con una senatrice di Fratelli d’Italia e riguarda sia la Camera che il Senato. Il governo non ha ancora mosso passi concreti per avviare l'iter legislativo. La proposta mira a limitare l'accesso ai social network per i minorenni più giovani.

«È ancora ferma. Ma la legge non è solo mia, è un testo bipartisan scritto con la senatrice Lavinia Mennuni di Fratelli d’Italia: lei al Senato, io alla Camera». È stata presentata «a inizio legislatura, sarà bene se finalmente arriveranno i pareri dei ministri che sono obbligatori». Lo afferma la deputata di Italia Viva Marianna Madia, in un’intervista al Corriere della Sera, parlando della legge per vietare i social sotto i quindici anni. La legge. «Noi siamo pronti da quasi un anno», dice Madia. «Abbiamo dovuto coordinarci con l’Unione europea perché è un tema globale ed è un’interlocuzione che è durata tanti mesi, aggiunge. L’obiettivo della legge è non lasciare sole le famiglie «con un problema che non sanno risolvere. 🔗 Leggi su Open.online

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L'Australia vieta i social ai minori di 16 anni, le reazioni in Italia - 1mattina News 10/12/2025

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