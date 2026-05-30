Valditara sullo studente di 11 anni che ha aggredito il docente | È importante che i genitori ci aiutino Social? Spero nella legge che li vieti fino ai 15 anni
Un ragazzo di 11 anni ha aggredito un insegnante in una scuola. Il ministro dell’Istruzione ha detto che è importante che i genitori collaborino e ha espresso speranza che venga approvata una legge che vieti l’uso dei social fino ai 15 anni. Valditara ha collegato l’episodio a un possibile condizionamento online.
Secondo quanto riferito dal ministro, dalle prime testimonianze emergerebbe l’ipotesi che il minore sia stato sollecitato in chat a colpire il docente, con messaggi che lo avrebbero spinto fino all’idea di uccidere. Di fronte a queste evidenze, il responsabile del dicastero ha chiesto supporto alle famiglie, ritenute essenziali per limitare le derive legate alla tecnologia. Valditara ha lanciato un forte appello ai genitori: “E’ importante che i genitori ci aiutino. Non regalate il cellulare ai bambini. Spesso e volentieri capita a bambini di 6-7-8 anni che hanno il cellulare in mano e che vengono lasciati soli. C’è bisogno di questa grande alleanza, la scuola che sta facendo la sua parte”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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