Riso la crisi del Vialone Nano con prezzi sempre più bassi e magazzini pieni | Ci sono troppe importazioni

Il mercato del Vialone Nano sta attraversando una crisi, con prezzi in calo e magazzini pieni. Le vendite di risone all’industria sono rallentate e si registrano ribassi diffusi. La causa principale è l’aumento delle importazioni di riso asiatico, che competono sui mercati europei. La situazione interessa anche il risone nazionale, in particolare il Vialone Nano, che subisce la pressione di un'offerta crescente e di un calo dei prezzi di vendita.

La crisi della risicoltura nazionale — vendite di risone all’industria che rallentano, pressione competitiva crescente dei risi asiatici sui mercati europei, ampi e diffusi ribassi dei prezzi — tocca anche il Vialone Nano. Parliamo della qualità più diffusa nel Veronese. Le cui quotazioni sono scese dai 1.300 euro a tonnellata del febbraio 2025 agli attuali 410 euro a tonnellata. «È un momento difficilissimo: i magazzini sono pieni con circa il 60% di rimanenze, vendendo con le quotazioni attuali saremmo in perdita e il Vialone Nano è quello che più soffre la crisi del mercato». Così Filippo Sussi, produttore di Nogarole Rocca, presidente regionale dei risicoltori di Confagricoltura e del Consorzio di tutela Nano Vialone Veronese. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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Riso italiano in crisi: l'allarme di Confagricoltura arriva a Bruxelles

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