Crisi dell' olio extravergine | Prezzi sempre più bassi mentre i costi continuano a crescere

La crisi dell’olio extravergine di oliva continua a preoccupare gli operatori del settore. I prezzi di vendita sono scesi in modo consistente negli ultimi mesi, mentre i costi di produzione sono aumentati. In Puglia, le aziende olivicole hanno chiesto un incontro con le autorità nazionali per discutere delle difficoltà che stanno affrontando e trovare possibili soluzioni. La situazione riguarda sia la regione che coinvolge tutto il settore in Italia.

La Puglia ha lanciato un appello al governo per un confronto nazionale sull’olio extravergine, al fine di contrastare la crisi che sta mettendo in ginocchio l’intera filiera olivicola-olearia regionale e nazionale. L’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale ha convocato un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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