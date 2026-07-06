L'annata risicola nella provincia di Pavia si chiude con prezzi in calo a doppia cifra per le principali varietà di riso. Le vendite sono rallentate e la concorrenza dei risi asiatici sui mercati europei si fa più intensa, esercitando una pressione crescente sui produttori locali.

Pavia – L' annata risicola si avvia alla conclusione nella provincia pavese con cali di prezzo a doppia cifra per le principali varietà di risone, vendite rallentate e una crescente pressione competitiva dei risi asiatici sui mercati europei. Il tutto in un contesto di crescente incertezza e di tensioni generate dall' aumento dei costi di gasolio agricolo e fertilizzanti, sebbene le settimane recenti abbiano mostrato l'avvio di una fase di calo, anche a seguito dell'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Forti cali di prezzo. Questo è il quadro che emerge dall'analisi sul mercato risicolo italiano realizzata dalla Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia con il supporto di BMTI. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riso, un’annata difficile: crollano i prezzi, concorrenza dell’Asia sempre più forte

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