Riso un’annata difficile | crollano i prezzi concorrenza dell’Asia sempre più forte

Da ilgiorno.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'annata risicola nella provincia di Pavia si chiude con prezzi in calo a doppia cifra per le principali varietà di riso. Le vendite sono rallentate e la concorrenza dei risi asiatici sui mercati europei si fa più intensa, esercitando una pressione crescente sui produttori locali.

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Pavia – L' annata risicola si avvia alla conclusione nella provincia pavese con cali di prezzo a doppia cifra per le principali varietà di risone, vendite rallentate  e una crescente pressione competitiva dei risi asiatici sui mercati europei. Il tutto in un contesto di crescente incertezza e di tensioni generate dall' aumento dei costi di gasolio agricolo e fertilizzanti, sebbene le settimane recenti abbiano mostrato l'avvio di una fase di calo, anche a seguito dell'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Forti cali di prezzo. Questo è il quadro che emerge dall'analisi sul mercato risicolo italiano realizzata dalla Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia con il supporto di BMTI. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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